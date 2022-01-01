FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -9
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Вступила в силу крупнейшая торговая сделка между 15 странами

1
Печать

Договор с названием RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, или Всестороннее региональное экономическое партнерство) вступил в силу 1 января. Он объединяет 15 стран.

Как пишет BBC, соглашение объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею. RCEP обсуждался около 10 лет, подписан договор был в ноябре прошлого года.

Соглашение даст возможность доступа на рынки стран-участниц и снизит пошлины на товары. «Соглашение масштабно, но относительно поверхностно. Оно лишь первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и постимпериалистической Японии», — пишет BBC.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Alkaline
Дорогая Фъ-ка! Здешние читатели, комментаторы не способны оценить масштабы данного явления. А редакторы - передать его. Была б еще Ирина Тумакова - может быть. Но - имеем то, что имеем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний