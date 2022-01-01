Вступила в силу крупнейшая торговая сделка между 15 странами

Договор с названием RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership, или Всестороннее региональное экономическое партнерство) вступил в силу 1 января. Он объединяет 15 стран.

Как пишет BBC, соглашение объединило Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию и Южную Корею. RCEP обсуждался около 10 лет, подписан договор был в ноябре прошлого года.

Соглашение даст возможность доступа на рынки стран-участниц и снизит пошлины на товары. «Соглашение масштабно, но относительно поверхностно. Оно лишь первый шаг к интеграции очень разных экономик бедного Лаоса и богатой Новой Зеландии, коммунистического Китая и постимпериалистической Японии», — пишет BBC.