Во Франции ввели масочный режим для детей

Носить маски для детей в возрасте с шести лет станет обязательным во Франции с 3 января. В Париже нельзя без маски выйти на улицу.

Сообщение о новых правилах опубликовано 1 января правительством страны. Сейчас маски носить обязаны все жители страны старше 11 лет. Требования обязательны в общественном транспорте, церквях, спортивных комплексах. В некоторых городах, например в Париже, нельзя выходить без маски на улицу.

Решение принято на фоне роста заболеваемости и за несколько дней до начала учебного года.