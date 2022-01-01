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Во Франции ввели масочный режим для детей

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Носить маски для детей в возрасте с шести лет станет обязательным во Франции с 3 января. В Париже нельзя без маски выйти на улицу.

Сообщение о новых правилах опубликовано 1 января правительством страны. Сейчас маски носить обязаны все жители страны старше 11 лет. Требования обязательны в общественном транспорте, церквях, спортивных комплексах. В некоторых городах, например в Париже, нельзя выходить без маски на улицу.

Решение принято на фоне роста заболеваемости и за несколько дней до начала учебного года.

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Комментарии (16)

LiChaBaTa
Ваксерам на заметку - уровень прививки генно-модифицированными препаратами (так называемыми вакцинами) во Франции почти 80%.
Денеб
А как же вакцинация?
Slava_Rossii
Почему в России такое не вводят?
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