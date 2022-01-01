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В новогоднюю ночь из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов

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Нелегальных мигрантов искала полиция в центре Петербурга в новогоднюю ночь. В отделах оказались сотни человек.

Как пишет 47news 1 января, из Центрального района увезли порядка тысячи человек. Ближайшие отделы не вмещали иностранцев, их развезли по всему городу. В итоге протоколы получили порядка 200 человек, некоторые должны быть выдворены. Однако известно, что спецприемники для иностранцев переполнены из-за сокращения количества полетов и финансовых трудностей.

Отмечается, что такой рейд проходит каждую ночь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

ShkVAl
Угу. Толко вот недавно начальство сказало, что дворники работать будут в ночь.
AndreyGid
а не жирно ли им на самолетах летать? по вагонам и в родной кишлак
The Losevsky
а смысл, если граница нараспашку? они там паспорта перебивают и обратно.
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