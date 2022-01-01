В новогоднюю ночь из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов

Нелегальных мигрантов искала полиция в центре Петербурга в новогоднюю ночь. В отделах оказались сотни человек.
Как пишет 47news 1 января, из Центрального района увезли порядка тысячи человек. Ближайшие отделы не вмещали иностранцев, их развезли по всему городу. В итоге протоколы получили порядка 200 человек, некоторые должны быть выдворены. Однако известно, что спецприемники для иностранцев переполнены из-за сокращения количества полетов и финансовых трудностей.
Отмечается, что такой рейд проходит каждую ночь.