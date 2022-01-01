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Российская лыжница выиграла классический спринт на гонке «Тур де Ски»

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Россиянка Наталья Непряева 1 января стала победительницей на втором этапе спринтерской гонки «Тур де Ски» классическим стилем в немецком Оберстдорфе. Информация об этом опубликована в официальном отчете соревнования.

В финале Непряева показала результат в 2 минуты 36,41 секунды, что на 0,32 секунды меньше, чем у шведки Юханны Хагстрём, и на 0,86 секунды меньше, чем у финки Йоханны Матинтало, занявших, соответственно, второе и третье места. Следующая представительница России — Татьяна Сорина — пришла шестой, уступив также словенке Анамарии Лампич и норвежке Матильде Мирвольд.

Многодневка «Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.

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Комментарии (2)

VF812
Какая молодец!) Успехов и здоровья, счастья! Только вперед!
267021939
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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