Российская лыжница выиграла классический спринт на гонке «Тур де Ски»

Россиянка Наталья Непряева 1 января стала победительницей на втором этапе спринтерской гонки «Тур де Ски» классическим стилем в немецком Оберстдорфе. Информация об этом опубликована в официальном отчете соревнования.
В финале Непряева показала результат в 2 минуты 36,41 секунды, что на 0,32 секунды меньше, чем у шведки Юханны Хагстрём, и на 0,86 секунды меньше, чем у финки Йоханны Матинтало, занявших, соответственно, второе и третье места. Следующая представительница России — Татьяна Сорина — пришла шестой, уступив также словенке Анамарии Лампич и норвежке Матильде Мирвольд.
Многодневка «Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии.