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Трехкратный олимпийский чемпион Хамутцких умер на 53-м году жизни

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Волейболист, тренер клуба «Белогорье» Вадим Хамутцких умер в возрасте 52 лет. Прощание состоится 4 января.

Причины смерти тренера не называются. Прощаться со спортсменом будут в Белгороде 4 января.

Хамутцких — заслуженный мастер спорта. Трижды становился призером Олимпийских игр, победитель Кубка мира, мировой лиги, призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы, семикратный чемпион России. Хамутцких выступал за «Белогорье» (2001–2006, 2008–2009, 2011–2013), ярославский «Ярославич» (2009–2011, 2013) и «Факел» из Нового Уренгоя (2007–2008). Последние годы тренировал белгородский волейбольный клуб.

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Комментарии (2)

silakovas@icloud.com
Исправьте заголовок, трехкратный призёр олимпийских игр, чемпион и призёр не одно и тоже
267021939
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарн.а за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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