Трехкратный олимпийский чемпион Хамутцких умер на 53-м году жизни

Волейболист, тренер клуба «Белогорье» Вадим Хамутцких умер в возрасте 52 лет. Прощание состоится 4 января.
Причины смерти тренера не называются. Прощаться со спортсменом будут в Белгороде 4 января.
Хамутцких — заслуженный мастер спорта. Трижды становился призером Олимпийских игр, победитель Кубка мира, мировой лиги, призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы, семикратный чемпион России. Хамутцких выступал за «Белогорье» (2001–2006, 2008–2009, 2011–2013), ярославский «Ярославич» (2009–2011, 2013) и «Факел» из Нового Уренгоя (2007–2008). Последние годы тренировал белгородский волейбольный клуб.