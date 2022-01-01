Во Франции запретили огурцы и фрукты в пластике, власти говорят о революции

Во Франции с нового года вступил в силу запрет на упаковку большинства фруктов и овощей в одноразовый пластик. Президент страны Эммануэль Макрон назвал нововведение «настоящей революцией». По данным Би-би-си, в пластик ранее упаковывалось до трети продаваемых в стране фруктов и овощей.

В списке товаров, которые отныне французы не смогут купить в пластике, три десятка наименований. Это только одна из ступеней большой реформы, которая предполагает, что к 2040 году страна в принципе откажется от одноразового пластика.