FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -9
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Во Франции запретили огурцы и фрукты в пластике, власти говорят о революции

10
Печать

Во Франции с нового года вступил в силу запрет на упаковку большинства фруктов и овощей в одноразовый пластик. Президент страны Эммануэль Макрон назвал нововведение «настоящей революцией». По данным Би-би-си, в пластик ранее упаковывалось до трети продаваемых в стране фруктов и овощей.

В списке товаров, которые отныне французы не смогут купить в пластике, три десятка наименований. Это только одна из ступеней большой реформы, которая предполагает, что к 2040 году страна в принципе откажется от одноразового пластика.

С 2021 года во Франции уже были запрещены пластиковые трубочки для напитков, стаканчики и столовые приборы — как и коробки для еды навынос, сделанные из полистирола. А в течение 2022 года планируется обязать общественные пространства устанавливать питьевые фонтанчики — ожидается, что это сократит использование пластиковых бутылок. Также без пластиковых упаковок планируется возить печатные издания, а ресторанам быстрого питания запретят раздавать детям пластиковые игрушки. Другие ожидаемые меры коснутся рекламы автомобилей: в ней нужно будет обязательно напоминать о более экологичных способах перемещения, таких, как пешие прогулки и поездки на велосипеде.

На путь освобождения от пластика встала и Испания: там запретить фрукты и овощи в пластике хотят с 2023 года. Отсрочка дается бизнесу на то, чтобы найти альтернативные решения, сообщили местные власти в декабре 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

repovesi
Рад за Францию. А нам тут в России тупо глядеть на дальние страны, отказавшие нам даже в элементарном безвизе, вовсе не следует.

Делать будем то и так, как приятно российской промышленности и российскому потребителю.

А всякие евро-гей-зелёные моды - в топку :))
DH_
Тем временем, в другом конце, лес вырублен под аналоговнетный комплекс переработки этилена..
Wert
Кабздец деревьям.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний