Во Франции запретили огурцы и фрукты в пластике, власти говорят о революции

Во Франции с нового года вступил в силу запрет на упаковку большинства фруктов и овощей в одноразовый пластик. Президент страны Эммануэль Макрон назвал нововведение «настоящей революцией». По данным Би-би-си, в пластик ранее упаковывалось до трети продаваемых в стране фруктов и овощей.
В списке товаров, которые отныне французы не смогут купить в пластике, три десятка наименований. Это только одна из ступеней большой реформы, которая предполагает, что к 2040 году страна в принципе откажется от одноразового пластика.
С 2021 года во Франции уже были запрещены пластиковые трубочки для напитков, стаканчики и столовые приборы — как и коробки для еды навынос, сделанные из полистирола. А в течение 2022 года планируется обязать общественные пространства устанавливать питьевые фонтанчики — ожидается, что это сократит использование пластиковых бутылок. Также без пластиковых упаковок планируется возить печатные издания, а ресторанам быстрого питания запретят раздавать детям пластиковые игрушки. Другие ожидаемые меры коснутся рекламы автомобилей: в ней нужно будет обязательно напоминать о более экологичных способах перемещения, таких, как пешие прогулки и поездки на велосипеде.
На путь освобождения от пластика встала и Испания: там запретить фрукты и овощи в пластике хотят с 2023 года. Отсрочка дается бизнесу на то, чтобы найти альтернативные решения, сообщили местные власти в декабре 2021 года.