Игровая зависимость официально стала болезнью

Классификация болезней Всемирной организации здравоохранения обновилась 1 января. Теперь зависимость от видеоигр тоже заболевание.
В список игромания попала еще в 2018 году, но тогда было оговорено, что поправки вступят в силу только с 2022 года. Официального игроманию назвали игровым расстройством. Больной не в состоянии контролировать частоту и длительность времени за играми. Кроме компьютера пациента перестает волновать все остальное, даже если это ведет к негативным последствиям. Расстройство может быть непрерывным, эпизодическим и повторяющимся.
Специалисты отмечают, что у большинство любителей видеоигр здоровы.