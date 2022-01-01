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Игровая зависимость официально стала болезнью

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Классификация болезней Всемирной организации здравоохранения обновилась 1 января. Теперь зависимость от видеоигр тоже заболевание.

В список игромания попала еще в 2018 году, но тогда было оговорено, что поправки вступят в силу только с 2022 года. Официального игроманию назвали игровым расстройством. Больной не в состоянии контролировать частоту и длительность времени за играми. Кроме компьютера пациента перестает волновать все остальное, даже если это ведет к негативным последствиям. Расстройство может быть непрерывным, эпизодическим и повторяющимся.

Специалисты отмечают, что у большинство любителей видеоигр здоровы.

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