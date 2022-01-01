FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Россияне встретили Новый год спокойно, не нарушая общественный порядок

1
Печать

В МВД 1 января сообщили, что ночь обошлась без нарушений общественного порядка. На гулянья вышли почти 2 миллиона человек и 40 тысяч полицейских.

О спокойной ночи рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, на те новогодние мероприятия, которые официально провели в некоторых регионах, пришли 1,9 млн человек. Кроме полиции на них работала Росгвардия, дружинники и частные охранники. «Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий», — добавила Волк.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

kоt-obormot
Шаг – влево, шаг – вправо – побег! Прыжок на месте – провокация! Стреляю – без предупреждения.©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний