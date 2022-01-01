Россияне встретили Новый год спокойно, не нарушая общественный порядок

В МВД 1 января сообщили, что ночь обошлась без нарушений общественного порядка. На гулянья вышли почти 2 миллиона человек и 40 тысяч полицейских.

О спокойной ночи рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, на те новогодние мероприятия, которые официально провели в некоторых регионах, пришли 1,9 млн человек. Кроме полиции на них работала Росгвардия, дружинники и частные охранники. «Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий», — добавила Волк.