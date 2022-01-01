Самая страшная ночь в году. После фейерверков петербуржцы массово разыскивают сбежавших собак

Новогодняя ночь с салютами разлучила петербуржцев и их домашних питомцев. Испугавшиеся громких хлопков и вспышек света собаки рвали поводки и убегали прочь.
Петербуржцы с помощью социальных сетей пытаются найти сбежавших собак. Первого января в пабликах массово появляются соответствующие объявления.
На Ленинском проспекте, 95, от хозяев сбежал брабансон. Вечером 31 декабря кобель испугался петарды и дал дёру.
Около трёх часов ночи на Дальневосточном, 46, исчез Бася. Психика пса также не выдержала испытание фейерверком.
Собаку в фиолетовом комбинезоне и с поводком нашли у станции метро «Рыбацкое». Хозяев просят откликнуться.
Проблема возникает каждый год. В канун 2022 года в Сети был запущен флешмоб «На поводке», призывающий хозяев позаботиться о крепости ошейника и оставить на собаке адресник с номером телефона хозяина.