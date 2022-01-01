FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

Самая страшная ночь в году. После фейерверков петербуржцы массово разыскивают сбежавших собак

12
Печать

Новогодняя ночь с салютами разлучила петербуржцев и их домашних питомцев. Испугавшиеся громких хлопков и вспышек света собаки рвали поводки и убегали прочь.

Петербуржцы с помощью социальных сетей пытаются найти сбежавших собак. Первого января в пабликах массово появляются соответствующие объявления.

На Ленинском проспекте, 95, от хозяев сбежал брабансон. Вечером 31 декабря кобель испугался петарды и дал дёру.

Около трёх часов ночи на Дальневосточном, 46, исчез Бася. Психика пса также не выдержала испытание фейерверком.

Собаку в фиолетовом комбинезоне и с поводком нашли у станции метро «Рыбацкое». Хозяев просят откликнуться.

Проблема возникает каждый год. В канун 2022 года в Сети был запущен флешмоб «На поводке», призывающий хозяев позаботиться о крепости ошейника и оставить на собаке адресник с номером телефона хозяина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

X-кот
Вообще-то эпидемия идиотизма у оставшихся в стране давно и прочно обогнала корону. МоСк у большинства выхолощен телевизором, поэтому проголосую за ту партию (три ха-ха, как будто это надо, но тем не менее..), которая накануне НГ всегда будет по ТВ пускать рекламу типа "на поводке", ибо своих извилин явный дефицит, а экраном зомбируются на раз и начинают действовать как сказали
264732211
Гулять с собакой без поводка большая глупость, но еще большая это перенимать дикие китайские привычки. Хорошо, что еще не начали есть кошек и собак, как они. К них даже фестиваль собачьего мяса проводится, но котором тысячи собак убивают.
266305995
"Проблема возникает каждый год" - ключевое в данной статье. Кому надо, те уже давно позаботились о том, чтобы подобная ситуация не возникала.
У нас же даже адресник на единственный ошейник питомца повесить не могут, чтобы если нашел пса, то сразу можно было позвонить хозяину.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний