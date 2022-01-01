Овечкин пробился в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ

После двух шайб в ворота «Детройта» от нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина он попал в список 25 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Он обновил четыре рекорда.

Как сообщается 1 января на сайте НХЛ, во время игры Овечкин забросил 275-ю шайбу за карьеру. Так он стал единоличным лидером в истории НХЛ по голам в большинстве, занял третье место в летописи НХЛ по победным голам и вышел на 25-е место в списке лучших бомбардиров лиги всех времен. Овечкин накануне забил два гола, что подняло его на третье место в рейтинге НХЛ по количеству игр с несколькими голами.