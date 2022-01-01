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Овечкин пробился в топ-25 лучших бомбардиров НХЛ

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После двух шайб в ворота «Детройта» от нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина он попал в список 25 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. Он обновил четыре рекорда.

Как сообщается 1 января на сайте НХЛ, во время игры Овечкин забросил 275-ю шайбу за карьеру. Так он стал единоличным лидером в истории НХЛ по голам в большинстве, занял третье место в летописи НХЛ по победным голам и вышел на 25-е место в списке лучших бомбардиров лиги всех времен. Овечкин накануне забил два гола, что подняло его на третье место в рейтинге НХЛ по количеству игр с несколькими голами.

«Это прекрасный момент для меня, для команды и болельщиков, да и для самой игры. Но теперь высота взята, и нужно двигаться дальше. Хотя, конечно, это крутое достижение, потому что в этом списке очень много великих игроков. Приятно быть первым», — прокомментировал рекорды Овечкин.

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