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В Москве из-за погоды отменены десятки рейсов

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Почти 90 рейсов с вылетом из московских аэропортов отменены или задержаны 1 января. В городе гололед и сильный ветер.

О задержке рейсов пишет «Коммерсантъ». Всего на данный момент отменено или задержано 89 рейсов, больше всего в Шереметьево. Там не вылетят сразу 75 самолетов.

Накануне погода тоже не благоприятствовала, вылеты отменяли или задерживали 217 раз. На данный момент, судя по расписанию Пулково, на движении между столицами погода не сказывается.

В Москве желтый уровень погодной опасности, он продлен из-за сильного ветра. К вечеру усилится ветер и в Петербурге.

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Комментарии (1)

Avs7153
Из-за погоды или непогоды? Впрочем, какая разница...
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