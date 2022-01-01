Несогласованный праздник. У Красной площади в Москве звучало «Позор!» вперемешку с «С Новым годом!»

У закрытой Красной площади в Москве собралась толпа людей в новогоднюю ночь. Россияне стремились соблюсти традицию празднования в самом сердце своей страны.
Видео из столицы пользователи публикуют в социальных сетях первого января. На кадрах запечатлена толпа людей у Кремлёвского проезда. Проход на Красную площадь закрыт, у ограждений стоят полицейские.
Люди снимают происходящее на камеры. Из толпы доносится «Позор!» и «С Новым годом!».
По громкоговорителям собравшимся объяснили, что проход на Красную площадь закрыт до 7 утра.
Главную площадь страны оградили от посетителей из-за коронавирусных ограничений.