Несогласованный праздник. У Красной площади в Москве звучало «Позор!» вперемешку с «С Новым годом!»

У закрытой Красной площади в Москве собралась толпа людей в новогоднюю ночь. Россияне стремились соблюсти традицию празднования в самом сердце своей страны.



Видео из столицы пользователи публикуют в социальных сетях первого января. На кадрах запечатлена толпа людей у Кремлёвского проезда. Проход на Красную площадь закрыт, у ограждений стоят полицейские.