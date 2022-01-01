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Несогласованный праздник. У Красной площади в Москве звучало «Позор!» вперемешку с «С Новым годом!»

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У закрытой Красной площади в Москве собралась толпа людей в новогоднюю ночь. Россияне стремились соблюсти традицию празднования в самом сердце своей страны.

Видео из столицы пользователи публикуют в социальных сетях первого января. На кадрах запечатлена толпа людей у Кремлёвского проезда. Проход на Красную площадь закрыт, у ограждений стоят полицейские.

Люди снимают происходящее на камеры. Из толпы доносится «Позор!» и «С Новым годом!».

По громкоговорителям собравшимся объяснили, что проход на Красную площадь закрыт до 7 утра.

Главную площадь страны оградили от посетителей из-за коронавирусных ограничений.

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Комментарии (13)

Милая +
Как-то странно это всё выглядит в Москве. Иное дело СПб. Люди спокойно гуляли, петарды громыхали всю ночь, но это уже стало привычно засыпать под их аккомпанемент на Новый год.
260569221
Где там кричали позор??? Я таки и не понял
Serg_I
Погуляли там 20декабря - всё было прекрасно, а что там делать в новогоднюю ночь - ну не знаю...
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