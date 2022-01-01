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Спасительное лекарство. Помогите Максиму побороть лейкоз

В 9 лет Максим прошёл высокодозную химиотерапию и пересадку костного мозга — у него лейкоз. Несмотря на лечение, болезнь вернулась. Чтобы с ней справиться, нужно дорогое лекарство.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают проект по лечению тяжелобольных детей.

Максим Шмидт, 9 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт лекарство. Стоимость 1 868 305 руб.

«В сентябре прошлого года у сына внезапно поднялась температура, жаропонижающие препараты не помогали. Мы прошли обследование, и подтвердился страшный диагноз: у нашего Максима оказался лейкоз — рак крови.

Ему сразу назначили лечение, но даже после четырех блоков высокодозной химиотерапии добиться улучшения не удавалось. Только после курса иммунотерапии количество раковых клеток снизилось, и врачи смогли провести трансплантацию костного мозга.

Я стала донором для сына. Максима выписали в состоянии полной ремиссии. Но радость наша длилась недолго, через три месяца случился рецидив. И снова госпитализация, блоки химии и иммунотерапии.

Но ранние рецидивы очень сложно поддаются лечению — раковые клетки становятся устойчивыми к лекарствам. Поэтому врачи включили в комплекс терапии противоопухолевый препарат биспонса, который позволит добиться ремиссии и повторить пересадку костного мозга.

Беда в том, что сейчас в клинике этого лекарства нет, а начать курс надо незамедлительно. Один флакон нам помогли оплатить благотворители, осталось приобрести еще два. Прошу, помогите спасти сына, самим нам с покупкой препарата не справиться — сумма огромная». Виктория Шмидт, Новгородская область.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):

«У Максима очень ранний комбинированный рецидив острого лимфобластного лейкоза. Учитывая возраст ребенка и тяжелую форму заболевания, необходимо по жизненным показаниям проведение противорецидивной химиотерапии с включением в лечебный комплекс препарата биспонса (инотузумаб озогамицин). На курс необходимо 3 флакона».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

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