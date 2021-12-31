В центре гуляют жители и гости Петербурга, их развлекают аниматоры, а охраняют полиция и Росгвардия. В новогоднюю ночь более 800 сотрудников ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти и военнослужащих Северо-Западного округа войск нацгвардии РФ следят за порядком. Ведь, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений не будет ни концерта, ни салюта, тысячи людей захотят посмотреть на главную ёлку и зажженный огонь на Ростральных колоннах.
Последние часы декабря. В Петербурге счастливые люди гуляют под охраной
2021 год близится к своему завершению. Скоро все жители Петербурга соберутся за праздничными столами и под бой курантов поднимут бокалы с игристым, чтобы опустить их уже в новом году. А пока на улицах города кипит жизнь.
В центре гуляют жители и гости Петербурга, их развлекают аниматоры, а охраняют полиция и Росгвардия. В новогоднюю ночь более 800 сотрудников ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти и военнослужащих Северо-Западного округа войск нацгвардии РФ следят за порядком. Ведь, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений не будет ни концерта, ни салюта, тысячи людей захотят посмотреть на главную ёлку и зажженный огонь на Ростральных колоннах.