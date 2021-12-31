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Последние часы декабря. В Петербурге счастливые люди гуляют под охраной

2021 год близится к своему завершению. Скоро все жители Петербурга соберутся за праздничными столами и под бой курантов поднимут бокалы с игристым, чтобы опустить их уже в новом году. А пока на улицах города кипит жизнь.

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В центре гуляют жители и гости Петербурга, их развлекают аниматоры, а охраняют полиция и Росгвардия. В новогоднюю ночь более 800 сотрудников ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти и военнослужащих Северо-Западного округа войск нацгвардии РФ следят за порядком. Ведь, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений не будет ни концерта, ни салюта, тысячи людей захотят посмотреть на главную ёлку и зажженный огонь на Ростральных колоннах.

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Комментарии (6)

angel of death
этот год был отвратительным, как и 2020-й....
ждём окончания международной пандемии...
кто-то должен придумать лекарство от срамной болезни....

в последний час этого года я хочу пожелать всем начинающим краудфандерам найти своих богатых донатеров, ведь если каждый проект начнёт реализовываться в стране из предложенных идей, может в стране хоть что-то изменится к лучшему...
ДуремарСПб.
Осторожно на улице много Росгвардии и у них запотело забрало.
Alex000
Всё, котаны, всех с наступающим, пошёл и я гулять, к счастью, без охраны.
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