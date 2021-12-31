Учительница заболела ковидом на борту самолета и самоизолировалась в туалете

Школьная учительница из Мичигана Мариса Фотиео добровольно самоизолировалась на 5 часов путешествия в туалете самолета. Ей пришлось найти себе отдельное помещение, когда у нее обнаружился положительный результат на COVID-19 прямо во время полета из США в Исландию. Об этом случае она рассказала на NBC.



У девушки заболело горло в самолете, и она воспользовалась одним из экспресс-тестов, который у нее был с собой. Тест сразу показал положительный результат. Мариса Фотиео испугалась за пассажиров самолета, ведь по ее вине под угрозой оказались 150 человек. Тогда она приняла решение закрыться в одном из туалетов. Проводница самолета приносила ей еду и напитки и проверяла самочувствие девушки.