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Учительница заболела ковидом на борту самолета и самоизолировалась в туалете

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Школьная учительница из Мичигана Мариса Фотиео добровольно самоизолировалась на 5 часов путешествия в туалете самолета. Ей пришлось найти себе отдельное помещение, когда у нее обнаружился положительный результат на COVID-19 прямо во время полета из США в Исландию. Об этом случае она рассказала на NBC.

У девушки заболело горло в самолете, и она воспользовалась одним из экспресс-тестов, который у нее был с собой. Тест сразу показал положительный результат. Мариса Фотиео испугалась за пассажиров самолета, ведь по ее вине под угрозой оказались 150 человек. Тогда она приняла решение закрыться в одном из туалетов. Проводница самолета приносила ей еду и напитки и проверяла самочувствие девушки.

После прибытия самолета в столицу Исландии Мариса Фотиео продолжила изоляцию на положенный срок в отеле. Проводники самолета передали ей маленькую рождественскую елку.

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Комментарии (4)

Laska77
обнять и плакать! А что маски запасной не было с собой? Её в музей под стекло надо.
LiChaBaTa
Не написали самое главное и интересное - была ли учительница Пфайрезирована? Я ставлю на то, что была.
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