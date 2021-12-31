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«Уходите!» Жители Белы Куна вместо фейерверка смотрели на горящую квартиру

Квартирный пожар во Фрунзенском районе Петербурга приключился в канун Нового года. В соцсетях появилось видео, опубликованное очевидцами.

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На кадрах языки пламени вырываются из квартиры на 5-м этаже дома 19/2 по улице Белы Куна. Люди в панике кричат тем, кто остался в здании: «Уходите!» Судя по всему, они своими силами пытались эвакуировать жильцов, чтобы те не отравились дымом. Женский голос за кадром сообщил, что пожарные ехали на вызов 25 минут. По данным ГУ МЧС, расчетное время составило 9 минут.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / telegram

В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что заявка поступила в 18:18. В трёхкомнатной квартире выгорели 25 квадратных метров. К 18:45 пожар был локализован, пострадавших нет.

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Комментарии (1)

Slava_Rossii
Хорошо бы сверить время звонка гражданина в пожарную службу со временем регистрации заявки.
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