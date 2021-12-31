«Уходите!» Жители Белы Куна вместо фейерверка смотрели на горящую квартиру

На кадрах языки пламени вырываются из квартиры на 5-м этаже дома 19/2 по улице Белы Куна. Люди в панике кричат тем, кто остался в здании: «Уходите!» Судя по всему, они своими силами пытались эвакуировать жильцов, чтобы те не отравились дымом. Женский голос за кадром сообщил, что пожарные ехали на вызов 25 минут. По данным ГУ МЧС, расчетное время составило 9 минут.
В ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что заявка поступила в 18:18. В трёхкомнатной квартире выгорели 25 квадратных метров. К 18:45 пожар был локализован, пострадавших нет.