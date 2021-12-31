На Парнасе водитель «Мерседеса» врезался в ограждение, включил музыку и запустил фейерверк. Машины у него больше нет

Несколько фабул произошедшего представили жители улицы Николая Рубцова 31 декабря. Ночью какой-то веселый мужчина снес дорожные ограждения на своем белом «Мерседесе». Отчаиваться он не стал и запустил фейерверк.

В Петербурге на Парнасе водитель «Мерседеса» заранее отпраздновал Новый год, но плата оказалась слишком высокой.

«Водитель снёс ограждение, вышел и поставил на перекрёсток фейерверк, запустил его, потом сел и начал пытаться выехать из сугроба, буксовал минут 10 беспрерывно, загорелось правое переднее колесо, а дальше и сама машина сгорела дотла. Сам хозяин скрылся после того, как его вытащили из машины», — рассказал один из очевидцев.

Другой возразил и сообщил, что видел, как водитель пнул по фейерверку, отчего одна из ракет попала прямо в автомобиль. Но версия с колесом оказалась более популярной.

«Машина загорелась, так как водитель газовал. Загорелась покрышка, затем машина. Почему не затушили сразу, непонятно. Несколько машин же остановилось. Хорошо хоть вытащили человека. А то он, увидев, что горит, опять сел в машину. Если бы не мужчины, то мог погибнуть», — написал третий зритель.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что это хорошая концовка, хотя бы никого не сбил.