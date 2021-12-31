Росгвардия в Петербурге подвела итоги года: 400 обезвреживаний, 465 краж и 66 тысяч выездов

За год на территории Петербурга и Ленобласти было обнаружено и обезврежено более 400 взрывоопасных предметов. Об этом 31 декабря сообщает 47 news со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ Росгвардии.



За прошедшие двенадцать месяцев росгвардейцы 66 тысяч раз выезжали по срабатыванию тревожного сигнала. Они остановили 465 краж и задержали 468 злоумышленников. За год Росгвардию 45 раз вызывали тревожной кнопкой в общественный транспорт. Всего под охраной ведомства находятся более 4700 транспортных средств и 1480 троллейбусов и трамваев.