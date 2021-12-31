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Росгвардия в Петербурге подвела итоги года: 400 обезвреживаний, 465 краж и 66 тысяч выездов

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За год на территории Петербурга и Ленобласти было обнаружено и обезврежено более 400 взрывоопасных предметов. Об этом 31 декабря сообщает 47 news со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ Росгвардии.

За прошедшие двенадцать месяцев росгвардейцы 66 тысяч раз выезжали по срабатыванию тревожного сигнала. Они остановили 465 краж и задержали 468 злоумышленников. За год Росгвардию 45 раз вызывали тревожной кнопкой в общественный транспорт. Всего под охраной ведомства находятся более 4700 транспортных средств и 1480 троллейбусов и трамваев.

Ведомство осуществляет контроль за 1250 частными охранными предприятиями и свыше чем 169 тысячами владельцев оружия. За год было аннулировано более 5700 лицензий и разрешений на оружие. Добровольно было сдано около 4 тысяч единиц оружия.

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Комментарии (17)

zelf
Причин для гордости не вижу.
Батарейкин
к чему это здесь, да ещё и в предновогодний вечер?
ost-21
Это те которые раньше сигнализации в хаты проводили???
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