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В России за 11 месяцев привлекли к ответственности более 285 тысяч пьяных водителей

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Сотрудники ГИБДД России выявили более 285 тыс. пьяных водителей за 11 месяцев уходящего года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства 31 декабря.

«С января по ноябрь 2021 года в Российской Федерации за управление транспортным средством в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 285,5 тыс. водителей», — говорится в сообщении.

Еще более 163 тыс. человек привлечены к ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, сотрудники ведомства будут искать пьяных водителей и в ходе новогодних праздников. В ГИБДД подчеркивают, что не стоит ждать от сотрудников лояльного отношения к выпившим водителям, несмотря на праздники.

В 2021 году каждый четвертый погибший в авариях связан с управлением машиной в состоянии опьянения.

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