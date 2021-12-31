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В Варшаве спецпатруль поможет животным, испугавшимся новогодних фейерверков

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Специальный патруль для животных выйдет на варшавские улицы в новогоднюю ночь, сообщает Специализированная ветеринарно-спасательная служба.

«Ночь с 31 декабря на 1 января — чрезвычайно тяжелое время для животных, которые обычно плохо реагируют на звуки пиротехники. И им нужно помочь», — говорится в сообщении, которое 31 декабря приводит РИА Новости.

Отмечается, что в новогоднюю ночь животные, испугавшись звука петард, часто убегают от своих хозяев.

«В новогоднюю ночь на улицы Варшавы выйдет специальный патруль для животных. Они будут помогать животным, которые испугались звуков фейерверков и убежали от своих хозяев», — говорится в сообщении.

Организаторы просят людей, которые заметили испуганное или раненое животное, связаться с патрулем. На место будет направлена бригада, которая позаботится о животном и окажет ему первую доветеринарную помощь. Владелец пропавшего питомца будет немедленно проинформирован о его обнаружении, если у питомца есть чип. В противном случае животных отправят в приют.

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Комментарии (4)

Денеб
Paw Patrol.... Молодцы!
Masya
А у нас питомцев в группах потеряшек и неравнодушные граждане ищут . Не доросли мы ещё в развитии до создания патрулей . Печально
iphonedimona
Медведи на российских улицах грохота не боятся... Пока. Пока их отстреливать не начали.
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