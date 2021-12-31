В Варшаве спецпатруль поможет животным, испугавшимся новогодних фейерверков

Специальный патруль для животных выйдет на варшавские улицы в новогоднюю ночь, сообщает Специализированная ветеринарно-спасательная служба.

«Ночь с 31 декабря на 1 января — чрезвычайно тяжелое время для животных, которые обычно плохо реагируют на звуки пиротехники. И им нужно помочь», — говорится в сообщении, которое 31 декабря приводит РИА Новости.

Отмечается, что в новогоднюю ночь животные, испугавшись звука петард, часто убегают от своих хозяев.



«В новогоднюю ночь на улицы Варшавы выйдет специальный патруль для животных. Они будут помогать животным, которые испугались звуков фейерверков и убежали от своих хозяев», — говорится в сообщении.

