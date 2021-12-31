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Новогоднее бинго: о чём скажет президент (для тех, кто решил не торопить события)

Президента в новогоднюю ночь в России слушает даже сам президент. В некоторых часовых поясах Новый год уже наступил, поэтому «Фонтанка» уже послушала речь Владимира Путина.

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Расшифровка и видео обращения президента есть на «Фонтанке». Но если вам важен эффект новизны и вы не стали заранее знакомиться с текстом — предлагаем сыграть в «Бинго»: здесь есть как реальные слова, так и те, что могли прозвучать, но не были произнесены. Все тайное станет явным в полночь.

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И наконец, «главное пожелание» по версии Владимира Путина:

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Комментарии (5)

SlawaPiter
Что год был непростым.., как обычно.
Чёрт Опасный
Ни мух, ни жуков...
kоt-obormot
Это был тяжёлый год (это был тяжёлый год).
Был он тяжелей, чем тот (был он тяжелей, чем тот) -
Неожиданно нам всем (неожиданно нам всем)
Много он принёс проблем (очень много он принёс).©
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