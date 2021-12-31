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Прямо сейчас — включайте на «Фонтанке» петербургский «новогодний огонек» с оркестром!

С 22.00 в эфире «Фонтанки» — подарок от Симфонического оркестра Ленинградской области: петербургский новогодний огонек.

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Вечером 31 декабря создайте новогоднее настроение в доме с Симфоническим оркестром Ленинградской области под управлением Михаила Голикова. Только приятная праздничная музыка в академических аранжировках, танцы, свет и новогодние огни!

Автор: предоставлено Благотворительным фондом поддержки и развития Капеллы «Таврическая»

Исполнить хиты классической музыки, оперетты, эстрадной музыки коллектив вышел на сцену «ЛенДока» с солистами — Валерием Каула, Алексеем Соколовым и Тихоном Антоновым, Александрой Победоносцевой и Дмитрием Лаутало, Юрием Полосьмаковым, Геннадием Селезневым, Мариам Мерабовой, Ксенией Новиковой и Алексеем Соколовым и артистами балета Государственной филармонии для детей и молодёжи.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Сейчас даже новый год встретить не на что.

Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо. номер карты 2202 2032 9473 8168

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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