Прямо сейчас — включайте на «Фонтанке» петербургский «новогодний огонек» с оркестром!

Вечером 31 декабря создайте новогоднее настроение в доме с Симфоническим оркестром Ленинградской области под управлением Михаила Голикова. Только приятная праздничная музыка в академических аранжировках, танцы, свет и новогодние огни!
Автор: предоставлено Благотворительным фондом поддержки и развития Капеллы «Таврическая»
Исполнить хиты классической музыки, оперетты, эстрадной музыки коллектив вышел на сцену «ЛенДока» с солистами — Валерием Каула, Алексеем Соколовым и Тихоном Антоновым, Александрой Победоносцевой и Дмитрием Лаутало, Юрием Полосьмаковым, Геннадием Селезневым, Мариам Мерабовой, Ксенией Новиковой и Алексеем Соколовым и артистами балета Государственной филармонии для детей и молодёжи.