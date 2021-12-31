В Петербурге появится сквер имени актёра Андрея Мягкова

«Имя народного артиста РСФСР присвоят безымянной зеленой зоне на Ивановской улице в Невском районе города, где семья Мягковых жила после войны. С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа «Ивановский», на территории которого находится зеленая зона. Топонимическая комиссия эту идею поддержала», — говорится в сообщении.

Андрей Мягков родился в Ленинграде, проживал в блокадном городе с родителями до 1943 года, а после эвакуации они вновь вернулись на родину. В период обучения в Ленинградском технологическом институте он проживал в доме № 36 по Ивановской улице рядом со сквером, который получит имя артиста.

Андрей Мягков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, что позволяет присвоить наименование скверу до истечения 20-летнего срока со дня его смерти. Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года на 83-м году жизни. Всенародную любовь и славу он получил благодаря фильмам Эльдара Рязанова — «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гараж», «Жестокий романс».