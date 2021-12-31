«Из-за его вредной деятельности». В Косово сотрудника миссии ООН из России провозгласили персоной нон грата

Власти самопровозглашенной республики Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ персоной нон грата. Об этом 31 декабря заявила министр иностранных дел Доника Гервала.
«По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность Республики Косово. В то же время я оповестила компетентные органы о реализации данного решения. Структуры республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых — подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС», — написала косовоалбанский министр в Facebook.
Имя россиянина не раскрывается.