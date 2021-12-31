Украли радость. «Модный приговор» подарил онкобольным детям пустые коробки

«Каково же было мое удивление, точнее сказать — шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрёшки — одна в другую. И всё», — пояснила Бирюкова.

Программа Первого канала «Модный приговор» устроила праздник для детей с онкологическими заболеваниями. Дед Мороз и Снегурочка пришли поздравить маленьких пациентов к РОНЦ им. Блохина и оставили несколько мешков с подарками. Однако внутри оказались только коробки с коробками. Историю накануне рассказала волонтер центра Виктория Бирюкова. По её словам, по состоянию на 31 декабря ни продюсеры «Модного приговора», ни руководство Первого канала перед родителями детей не извинились.

По словам волонтера, она испытала горечь и стыд. Ей пришлось несколько дней извиняться за произошедшее перед родителями детей.



Организаторы новогоднего представления заявили Бирюковой, что подарки были украдены, в связи с чем они напишут заявление в полицию. «Пока тишина. Никто ничего у меня не спрашивает. Я не знаю, как все это объяснить», — добавила Бирюкова.

Позже, по ее словам, представители «Модного приговора» предложили «утешительный приз» — 100 шоколадных яиц для 300 детей. Телевизионщики объяснили это тем, что денег у Первого канала якобы сейчас нет.

Первый канал не связан с акцией «Модного приговора», в рамах которой больным детям достались пустые коробки вместо подарков, заявил телеканал.



«Первый канал не имел отношения к этой акции и узнал о ней из прессы. Акция была проведена производителем «Модного приговора» компанией «Красный квадрат». Канал сейчас разбирается в ситуации», — рассказали в пресс-службе изданию «Подъем».



Продюсер проекта и генеральный директор компании «Красный квадрат» Илья Кривицкий заявил изданию, что пустые коробки попали в мешок по ошибке. Дети получат подарки 3 января.

