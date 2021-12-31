Смертельное чудо. В полицейского стреляли в упор из обреза, а он выжил и скрутил

В десятом часу вечера 30 декабря на улице Козлова в деревне Торошковичи оперативник уголовного розыска Яков Пигалёв заметил свет в доме, где хозяева живут только летом. Взял соседа для подстраховки, оставил его на улице, а сам отворил дверь.
За ней в сумраке предбанника увидел, как человек вскидывает что-то похожее на обрез. Майор прыгнул навстречу и успел отвести рукой ствол — одновременно прозвучал выстрел. Пуля прошла, задев палец на вытянутой руке, в сантиметре от лица — пороховыми газами обожгло глаз. Стрелок успел дослать второй патрон, но получил в ухо и был скручен.
Задержанному 43 года, зовут Вадим Еремкин, без определённого места жительства и занятий. Ранее судим, да к тому же в розыске. Стрелял из обреза винтовки Мосина боевым патроном калибра 7,62. На дуле что-то вроде самодельного глушителя.
Полицейским он рассказал, что летом забрался в другой дом, где нашел обрез с патронами. Характерно, что добавил — все время носил его с собой. Следком возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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Майора Пигалёва отвезли в Военно-медицинскую академию — с глазом вроде все будет в порядке, а за палец придётся побороться.
«Следователями СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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