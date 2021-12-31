Смертельное чудо. В полицейского стреляли в упор из обреза, а он выжил и скрутил

В десятом часу вечера 30 декабря на улице Козлова в деревне Торошковичи оперативник уголовного розыска Яков Пигалёв заметил свет в доме, где хозяева живут только летом. Взял соседа для подстраховки, оставил его на улице, а сам отворил дверь.

За ней в сумраке предбанника увидел, как человек вскидывает что-то похожее на обрез. Майор прыгнул навстречу и успел отвести рукой ствол — одновременно прозвучал выстрел. Пуля прошла, задев палец на вытянутой руке, в сантиметре от лица — пороховыми газами обожгло глаз. Стрелок успел дослать второй патрон, но получил в ухо и был скручен.