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Смертельное чудо. В полицейского стреляли в упор из обреза, а он выжил и скрутил

Под Лугой полицейский заметил подозрительный свет в окошке, где никто не живёт. Пошел проверить, а ему навстречу в лицо, да еще и пулей.

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Фото: 47news.ru
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В десятом часу вечера 30 декабря на улице Козлова в деревне Торошковичи оперативник уголовного розыска Яков Пигалёв заметил свет в доме, где хозяева живут только летом. Взял соседа для подстраховки, оставил его на улице, а сам отворил дверь.

За ней в сумраке предбанника увидел, как человек вскидывает что-то похожее на обрез. Майор прыгнул навстречу и успел отвести рукой ствол — одновременно прозвучал выстрел. Пуля прошла, задев палец на вытянутой руке, в сантиметре от лица — пороховыми газами обожгло глаз. Стрелок успел дослать второй патрон, но получил в ухо и был скручен.

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Задержанному 43 года, зовут Вадим Еремкин, без определённого места жительства и занятий. Ранее судим, да к тому же в розыске. Стрелял из обреза винтовки Мосина боевым патроном калибра 7,62. На дуле что-то вроде самодельного глушителя.

Полицейским он рассказал, что летом забрался в другой дом, где нашел обрез с патронами. Характерно, что добавил — все время носил его с собой. Следком возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

47news.ru


Майора Пигалёва отвезли в Военно-медицинскую академию — с глазом вроде все будет в порядке, а за палец придётся побороться.

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«Следователями СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Фото: 47news.ru

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Комментарии (11)

LOM
Где говнометатели? Вылазьте ироды.
263836471
Бывает же такое! Повезло обоим! Один жив остался, второй - не был убит при нападении и нашёл себе подходящий ему дом...
hal9000
Блин уже достали по домам лазать..у меня например тоже в деревне весь инструмент и всякое барахло лежит..я что его каждый раз возить должен??..попроси дам итак попользоваться..если выпить хочется тоже подойди попроси.. налью..ну конечно наглеть не надо..бутылку не дам но грамм 200 налью..
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