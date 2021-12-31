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Встречайте Новый год с «Фонтанкой» под петербургский «Новогодний огонек с оркестром»

В 22:00 смотрите и слушайте на «Фонтанке» праздничный концерт симфонического оркестра.

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В новогодний вечер «Фонтанка» подарит своим читателям встречу с любимыми хитами классики и советской эстрады — 31 декабря в 22:00, открыв наш сайт, вы сможете включить концерт, на котором они прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области, артистов Государственной филармонии для детей и молодёжи и других солистов. За дирижерским пультом — Михаил Голиков.

Выступление оркестра на сцене «ЛенДока» подарит атмосферу праздника — вас ждут Чайковский и Рахманинов, традиционный для балов и карнавалов Штраус, советские шлягеры и современные авторские песни про Новый год Марины Ланды.

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