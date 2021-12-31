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Скворцова предположила, когда кончится пандемия коронавируса

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Про возможные сроки окончания пандемии коронавируса рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее слова 31 декабря приводит РИА Новости.

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле — августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила Скворцова.

Глава ФМБА отметила, что пока специалисты затрудняются дать однозначную оценку «омикрон»-штамму. Но они не исключают, что он внесет свой вклад в окончание пандемии.

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Комментарии (14)

NAFTALIN 2000-2036
а начнется когда?
dragvs
Насколько компетентна Скворцова? С большой вероятностью не закончится, мы не видим никаких реально действенных мер. Глобализация привела к тому, что коллективный иммунитет нужен уже всему земному шару. Как привить больше 95% населения всей земли? Никак. Тем более появляются новые штаммы. Будет так: найдутся лекарства (возможно не 100%). Общая эффективность терапии и диагностики улучшится. Люди продолжат болеть и умирать, но острота проблемы будет постепенно снижаться.
DAE
Судя по тому, в какой бизнес превратилась эта «пандемия», ее окончание теперь будут оттягивать до последнего, находя все новые и новые «мутации» и «штаммы».
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