Скворцова предположила, когда кончится пандемия коронавируса

Про возможные сроки окончания пандемии коронавируса рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Ее слова 31 декабря приводит РИА Новости.
«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле — августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила Скворцова.
Глава ФМБА отметила, что пока специалисты затрудняются дать однозначную оценку «омикрон»-штамму. Но они не исключают, что он внесет свой вклад в окончание пандемии.