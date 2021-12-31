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В Петербурге при странных обстоятельствах пропала молодая женщина, её не могут найти уже пять дней

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В Петербурге пятый день ищут 35-летнюю жительницу Горелово Анну Красильникову. Молодая женщина пропала в ночь на понедельник, к 31 декабря её так и не нашли.

В ориентировках, распространяемых волонтёрами в соцсетях, говорится, что Анна пропала в ночь на 27 декабря. Женщину ищут добровольцы «ЛизыАлерт» и полиция.

«Обращаемся к тем, кто проезжал по Волхонскому шоссе 27 декабря начиная с 3.30 ночи. Просмотрите, пожалуйста, записи ваших регистраторов. Возможно, на них попала худощавая молодая женщина. Скорее всего, она была одета очень легко — без верхней одежды», — сообщают волонтёры.

Петербуржцев просят внимательнее посмотреть на фото пропавшей и сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, если вы её видели.

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Комментарии (9)

Pilat
Предполагаю, что поссорилась дома, в сердцах ушла как была без верней одежды, кто то из дальнобоев её подобрал и она напросилась с ним уехать.
Да и куда он её высадит то, без верхней одежды на морозе.
263898651
Давно так не смеялся, тетке 35 лет, вне мужских симпатий, в силу возраста, пора о внуках думать, и «молодая девушка»))) В с доской не перепутали?) «Мамаша, где ваша дочь?»(с))))
Zet
Волхонское шоссе прекрасное место для прогулок в три часа ночи зимой без верхней одежды...
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