В Петербурге при странных обстоятельствах пропала молодая женщина, её не могут найти уже пять дней

В Петербурге пятый день ищут 35-летнюю жительницу Горелово Анну Красильникову. Молодая женщина пропала в ночь на понедельник, к 31 декабря её так и не нашли.
В ориентировках, распространяемых волонтёрами в соцсетях, говорится, что Анна пропала в ночь на 27 декабря. Женщину ищут добровольцы «ЛизыАлерт» и полиция.
«Обращаемся к тем, кто проезжал по Волхонскому шоссе 27 декабря начиная с 3.30 ночи. Просмотрите, пожалуйста, записи ваших регистраторов. Возможно, на них попала худощавая молодая женщина. Скорее всего, она была одета очень легко — без верхней одежды», — сообщают волонтёры.
Петербуржцев просят внимательнее посмотреть на фото пропавшей и сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, если вы её видели.