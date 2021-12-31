В Петербурге при странных обстоятельствах пропала молодая женщина, её не могут найти уже пять дней

В Петербурге пятый день ищут 35-летнюю жительницу Горелово Анну Красильникову. Молодая женщина пропала в ночь на понедельник, к 31 декабря её так и не нашли.



В ориентировках, распространяемых волонтёрами в соцсетях, говорится, что Анна пропала в ночь на 27 декабря. Женщину ищут добровольцы «ЛизыАлерт» и полиция.