«На любые возможные военные провокации Киева будет дан адекватный ответ». Лавров заявил, что Россия вступится за Донбасс

Россия следит за судьбой сотен тысяч проживающих на Донбассе граждан РФ и предпримет все необходимые меры для их защиты, заявил 31 декабря в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. Сейчас дипломаты пытаются разрешить политический конфликт, опираясь на минский комплекс мер, одобренный резолюцией 2202 СБ ООН.



«На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», — сказал Лавров

Больше всего Россию беспокоит расширение НАТО. Лавров заявил, что «члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений». По мнению главы МИД, эти учения имеют антироссийскую направленность.