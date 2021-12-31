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«На любые возможные военные провокации Киева будет дан адекватный ответ». Лавров заявил, что Россия вступится за Донбасс

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Россия следит за судьбой сотен тысяч проживающих на Донбассе граждан РФ и предпримет все необходимые меры для их защиты, заявил 31 декабря в интервью РИА Новости глава российского МИД Сергей Лавров. Сейчас дипломаты пытаются разрешить политический конфликт, опираясь на минский комплекс мер, одобренный резолюцией 2202 СБ ООН.

«На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», — сказал Лавров

Больше всего Россию беспокоит расширение НАТО. Лавров заявил, что «члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений». По мнению главы МИД, эти учения имеют антироссийскую направленность.

В интервью РИА Новости Сергей Лавров объяснил, как в Москве расценивают обострившуюся обстановку в Донбассе, рассказал о своих предложениях о гарантиях безопасности в Европе и обрисовал ситуацию с визово-дипломатическими делами с США.

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Комментарии (7)

dragvs
Что будет являться прямым вмешательством в дела другого государства и ведением агрессивной войны.
chip1
Вот в ближайшее время и посмотрим, сдаст Путин ДНР или нет, Лавров и его потомство в окопы точно не полезет, но деньжата и активы за границей наверняка имеются, потеряет же.
ssr
Правильно сказал, с наступающим.
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