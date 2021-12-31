«Спасибо, что помогли». Фонд «Алёша» благодарит читателей «Фонтанки» и просит сотворить ещё одно чудо — помочь шестилетнему петербуржцу

Весь этот год вы спасали детские жизни вместе с фондом «Алёша». Каждый раз ваше сердце откликалось на чужую боль, за что мы вам бесконечно благодарны! С вашей помощью было спасено 20 детей. Большинство из них уже начали лечение, и в следующем году малыши будут здоровы.
Есть и те, кому уже провели операции, и дети идут активно на поправку. Вот некоторые из них.
Мирон Баданин чувствует себя прекрасно, он ходит в садик, играет с другими ребятами и радует всех своим хорошим поведением. Операция на почках прошла успешно. Мироша уже забыл о тех страшных днях, которые ему пришлось пережить.
Вите Кузнецову провели операцию в этом месяце, малыш чувствует себя прекрасно. Уже в следующем году Витя встанет на свои ножки и сможет сделать свой первый шаг. Это чудо стало возможно благодаря вам!
Руслану Анкудинову провели операцию в октябре. Всё прошло хорошо, из реанимации ребёнка перевели уже на следующий день. Восстановление проходит очень быстро, сердечко качает кровь, как и у здоровых малышей. Очень скоро Руслан, со слов врача, сможет бегать на длительные дистанции!
Это только некоторые счастливые истории исцеления. Всех остальных малышей, которым вы помогали, вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Алёша» в разделе «Спасённые дети» (https://aleshafond.ru/your-help).
Читатели «Фонтанки» также поддержали множество благотворительных акций, таких, как «Дети вместо цветов», «Доброе сердце», «Календарь добра». Такая поддержка и ваше участие помогают спасать детские жизни. Спасибо, что учувствуете в добрых делах, спасибо, что делитесь с нуждающимися своей добротой!
В этом году мы последний раз с вами спасаем жизнь.
Ваня живёт совсем рядышком с Санкт-Петербургом. Малыш страдает от тяжелейшего порока сердца. Настолько сильного, что ему пришлось многократно пережить операции на сердечке, а его насыщенность крови кислородом постоянно опускалась до уровня мёртвого человека и не раз была равна 50%. С такими показателями невозможно ничего, даже нормально дышать.
Мальчик родился не один. На свет он появился со своим братиком-близнецом. Брат полностью здоров, а вот Ване не повезло. Его тело не смогло подготовиться к этой суровой жизни.
Ваня чудом дожил до этого Нового года. В России есть огромные риски потерять малыша при операции. Единственные врачи, которые решились взяться за такой сложный случай, это наш соотечественник Тимофей Невважай и профессор Марк Хазекамп.
Из-за пандемии операция была отложена на два года, но больше медлить нельзя. Состояние Вани сильно ухудшилось. Врачи готовы экстренно принять ребёнка. Но таких огромных денег у семьи нет и никогда не будет: стоимость операции более пяти миллионов рублей.
Мама — простая акушерка, папа трудится на государственной службе. Трое детей и ипотека. Давайте подарим Ване здоровое сердечко на Новый год! Это станет для него лучшим подарком от читателей «Фонтанки».
Три миллиона уже собрано.
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