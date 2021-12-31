«Спасибо, что помогли». Фонд «Алёша» благодарит читателей «Фонтанки» и просит сотворить ещё одно чудо — помочь шестилетнему петербуржцу

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Весь этот год вы спасали детские жизни вместе с фондом «Алёша». Каждый раз ваше сердце откликалось на чужую боль, за что мы вам бесконечно благодарны! С вашей помощью было спасено 20 детей. Большинство из них уже начали лечение, и в следующем году малыши будут здоровы. Есть и те, кому уже провели операции, и дети идут активно на поправку. Вот некоторые из них. Мирон Баданин чувствует себя прекрасно, он ходит в садик, играет с другими ребятами и радует всех своим хорошим поведением. Операция на почках прошла успешно. Мироша уже забыл о тех страшных днях, которые ему пришлось пережить.

Вите Кузнецову провели операцию в этом месяце, малыш чувствует себя прекрасно. Уже в следующем году Витя встанет на свои ножки и сможет сделать свой первый шаг. Это чудо стало возможно благодаря вам! Руслану Анкудинову провели операцию в октябре. Всё прошло хорошо, из реанимации ребёнка перевели уже на следующий день. Восстановление проходит очень быстро, сердечко качает кровь, как и у здоровых малышей. Очень скоро Руслан, со слов врача, сможет бегать на длительные дистанции!

Фото: Предоставлено БФ «Алёша» Фото: Предоставлено БФ «Алёша» Фото: Предоставлено БФ «Алёша» Поделиться Поделиться







Это только некоторые счастливые истории исцеления. Всех остальных малышей, которым вы помогали, вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Алёша» в разделе «Спасённые дети» (https://aleshafond.ru/your-help). Читатели «Фонтанки» также поддержали множество благотворительных акций, таких, как «Дети вместо цветов», «Доброе сердце», «Календарь добра». Такая поддержка и ваше участие помогают спасать детские жизни. Спасибо, что учувствуете в добрых делах, спасибо, что делитесь с нуждающимися своей добротой!

В этом году мы последний раз с вами спасаем жизнь. Ваня живёт совсем рядышком с Санкт-Петербургом. Малыш страдает от тяжелейшего порока сердца. Настолько сильного, что ему пришлось многократно пережить операции на сердечке, а его насыщенность крови кислородом постоянно опускалась до уровня мёртвого человека и не раз была равна 50%. С такими показателями невозможно ничего, даже нормально дышать.

Фото: Предоставлено БФ «Алёша» Поделиться Поделиться







Мальчик родился не один. На свет он появился со своим братиком-близнецом. Брат полностью здоров, а вот Ване не повезло. Его тело не смогло подготовиться к этой суровой жизни. Ваня чудом дожил до этого Нового года. В России есть огромные риски потерять малыша при операции. Единственные врачи, которые решились взяться за такой сложный случай, это наш соотечественник Тимофей Невважай и профессор Марк Хазекамп. Из-за пандемии операция была отложена на два года, но больше медлить нельзя. Состояние Вани сильно ухудшилось. Врачи готовы экстренно принять ребёнка. Но таких огромных денег у семьи нет и никогда не будет: стоимость операции более пяти миллионов рублей.

Мама — простая акушерка, папа трудится на государственной службе. Трое детей и ипотека. Давайте подарим Ване здоровое сердечко на Новый год! Это станет для него лучшим подарком от читателей «Фонтанки». Три миллиона уже собрано. ЕСЛИ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ