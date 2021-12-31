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«А в мешке — условно-досрочное освобождение». В колониях прошли конкурсы снежных фигур

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В преддверии Нового года в колониях России прошли традиционные конкурсы снежных фигур.

Как сообщает 31 декабря пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, в краснотурьинской колонии ИК-3 осужденные слепили 14 снежных фигур. Победителем стал отряд № 5, изваявший трехметрового тигра, который несёт в руках мешки с подарком — условно-досрочным освобождением.

«Отряд-победитель будет награжден сладкими призами», — сообщают в ГУФСИН.

А в колонии № 62 лучшие лепщики получат поощрения в виде дополнительных прав. Часть работ, сделанных заключенными этой колонии, разместили возле городской елки.

Снежные фигуры, созданные руками осужденных ИК-6, украсили главную площадь поселка Восточный, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кировской области. В этом году на площади появились главные персонажи новогодней сказки — Дед Мороз и Снегурочка, вокруг которых будут проводиться праздники для детей с играми и конкурсами.

А в Челябинской области любителей снежной лепки подвела погода.

«В ИК-5 решили создать монументальную композицию, но вот с материалом, как и у других участников, возникли сложности. В этом году зима пришла без снега. Она укрыла землю пушистым белым покрывалом лишь за неделю до наступления Нового года. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы осужденные женщины создали целую галерею из скульптур с огромным тигром в центре. Полосатый снежный зверь величественно расположился на плацу исправительного учреждения, внимательно наблюдая за всем, что его окружает. Вся композиция выполнена в ярких красках и дарит праздничное настроение, а ее авторам надежду на победу», — рассказывают в ГУФСИН по Челябинской области.

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Комментарии (2)

angel of death
тема швабринга от фсин не раскрыта...
лучше выставку черенков метёлок организуйте... народ хоть посмотрит, что его ждёт в следующем году....
Sonata
Какие они все тощие. Им бы пайку побольше, а не сладкие призы.
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