«А в мешке — условно-досрочное освобождение». В колониях прошли конкурсы снежных фигур

Снежные фигуры, созданные руками осужденных ИК-6, украсили главную площадь поселка Восточный, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Кировской области. В этом году на площади появились главные персонажи новогодней сказки — Дед Мороз и Снегурочка, вокруг которых будут проводиться праздники для детей с играми и конкурсами.

А в Челябинской области любителей снежной лепки подвела погода.



«В ИК-5 решили создать монументальную композицию, но вот с материалом, как и у других участников, возникли сложности. В этом году зима пришла без снега. Она укрыла землю пушистым белым покрывалом лишь за неделю до наступления Нового года. Но и этого времени оказалось достаточно, чтобы осужденные женщины создали целую галерею из скульптур с огромным тигром в центре. Полосатый снежный зверь величественно расположился на плацу исправительного учреждения, внимательно наблюдая за всем, что его окружает. Вся композиция выполнена в ярких красках и дарит праздничное настроение, а ее авторам надежду на победу», — рассказывают в ГУФСИН по Челябинской области.

