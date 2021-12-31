В Петербурге у гендиректора консалтинговой фирмы спалили сразу две машины

Полиция Кировского района возбудила уголовное дело после поджога автомобилей у дома 52/1 по проспекту Ветеранов. Пострадавший — 57-летний гендиректор петербургской консалтинговой фирмы. Кому он перешел дорогу — неизвестно.
Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, два «Вольво» сгорели накануне утром. Одну машину огонь уничтожил полностью, у другой только моторный отсек. Злоумышленника не смутило наличие камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что в шестом часу утра неизвестный подходит к автомобилям, обливает жидкостью, поджигает и убегает прочь.
Приметы мужчины распространенные — рост 175 сантиметров, черная одежда.