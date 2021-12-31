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В Петербурге у гендиректора консалтинговой фирмы спалили сразу две машины

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Полиция Кировского района возбудила уголовное дело после поджога автомобилей у дома 52/1 по проспекту Ветеранов. Пострадавший — 57-летний гендиректор петербургской консалтинговой фирмы. Кому он перешел дорогу — неизвестно.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, два «Вольво» сгорели накануне утром. Одну машину огонь уничтожил полностью, у другой только моторный отсек. Злоумышленника не смутило наличие камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что в шестом часу утра неизвестный подходит к автомобилям, обливает жидкостью, поджигает и убегает прочь.

Приметы мужчины распространенные — рост 175 сантиметров, черная одежда.

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Комментарии (3)

f0ntan
В снежную зиму надо комуфлироваться не в черную одежду, а в белую одежду, как комуфлируются армейцы и партизаны, а также все дикие животные, которые зимой свои серый мех меняют на белый
Урус-Баши
Хорошо написали: уничтожен только моторный отсек. Зачем ему две одинаковые машины? Понятно, что некоторых раздражают даже владельцы Жигулей, которых некоторые же считают состоятельными людьми. Высоцкого вспомним: "...сегодня ночью я две шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул... Он мине не друг и не родственник, он мине заклятый враг, очкастый частный собственник в зелёных синих белых Жигулях.."
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