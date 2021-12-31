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Житель Украины стрелял из газового пистолета в охранника на территории ФТИ им. А. Ф. Иоффе

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Пьяный иностранец проник на территорию Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, а когда охранник попытался его выпроводить, открыл стрельбу.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне ночью в полицию вневедомственная охрана доставила стрелка, хулиганившего на территории института на Политехнической, 26, в Петербурге. Было установлено, что после полуночи через КПП на территорию учреждения проник 22-летний прораб, приехавший с Украины. Молодой человек был нетрезвым. На замечания охранника отреагировал неадекватно и начал стрелять из охолощенного газового пистолета. Тогда охрана нажала тревожную кнопку, после чего сотрудники ОВО с ветерком домчали агрессора в отдел.

Хулиган помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело. В 2020 году он чуть было не получил уголовное дело за кражу, но оно было прекращено за примирением сторон, иностранец отделался штрафом в 7 тысяч рублей.

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Комментарии (5)

chip1
Кадыров сказал, что это наши граждане, так что, все норм, неудачно пошутил!)
AlBerkut
ПереСАЛОил? 🤔
Странно, обычно по синьке так не чудят (вернее чудят, но по-другому)... Там точно только под алкашкой был, или ещё чем догнался-посолился? 🤔
муматор
теперь получит гражданство по-быстрому. Путину такие нужны.
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