Житель Украины стрелял из газового пистолета в охранника на территории ФТИ им. А. Ф. Иоффе

Пьяный иностранец проник на территорию Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, а когда охранник попытался его выпроводить, открыл стрельбу.
Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне ночью в полицию вневедомственная охрана доставила стрелка, хулиганившего на территории института на Политехнической, 26, в Петербурге. Было установлено, что после полуночи через КПП на территорию учреждения проник 22-летний прораб, приехавший с Украины. Молодой человек был нетрезвым. На замечания охранника отреагировал неадекватно и начал стрелять из охолощенного газового пистолета. Тогда охрана нажала тревожную кнопку, после чего сотрудники ОВО с ветерком домчали агрессора в отдел.
Хулиган помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело. В 2020 году он чуть было не получил уголовное дело за кражу, но оно было прекращено за примирением сторон, иностранец отделался штрафом в 7 тысяч рублей.