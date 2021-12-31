Люди в чёрном прострелили колени петербуржцу во дворе на улице Червонного Казачества

Словесный конфликт закончился огнестрельными ранениями для жителя дома 44 по улице Червонного Казачества в Петербурге. Под Новый год он что-то не поделил с двумя мужчинами в черном. В итоге один из них решил достать пистолет.



Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне вечером в больницу был доставлен 21-летний молодой человек, переехавший в Петербург из Ставрополья. Врачи зафиксировали у него огнестрельное ранение обоих коленей, а также живота. Нападавших потерпевший не знает лично, описал как 30-летних мужчин, одетых во всё чёрное. Праздник он проведет в палате.