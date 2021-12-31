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Люди в чёрном прострелили колени петербуржцу во дворе на улице Червонного Казачества

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Словесный конфликт закончился огнестрельными ранениями для жителя дома 44 по улице Червонного Казачества в Петербурге. Под Новый год он что-то не поделил с двумя мужчинами в черном. В итоге один из них решил достать пистолет.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне вечером в больницу был доставлен 21-летний молодой человек, переехавший в Петербург из Ставрополья. Врачи зафиксировали у него огнестрельное ранение обоих коленей, а также живота. Нападавших потерпевший не знает лично, описал как 30-летних мужчин, одетых во всё чёрное. Праздник он проведет в палате.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

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Комментарии (14)

angel of death
мда... Бандитский Петербург...
AlBerkut
Пекаль травмат, угадал?
Тогда не должно быть серьёзных травм, в том числе и в живот, зимняя куртка/пальто очень хорошо гасит энергию жвачки, а зачастую вообще не пробивает.
А вариантов два: либо неадекваты веселятся с травматом, либо, что менее вероятно, терпилу предупредили, и должен знать за что...
Урус-Баши
Тот, кто в детстве-юности читал литературу про партизан, знает, что два выстрела по коленям и один в живот - характерный способ расправы с полицаями и предателями, запятнавшими себя служением захватчикам.
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