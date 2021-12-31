В Петербурге от имени друга и продюсера Моргенштерна «заминировали» метро и торговые центры

Противники Нового года попытались подложить свинью петербуржцам в виде «заминированных» метро и торговых центров, но у них ничего не вышло.



Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне ранним утром в дежурную часть главка пришла информация от коллег из УФСБ о «заминировании» анонимами метрополитена и 22 ТРЦ, среди которых были такие крупные, как «Галерея» и «Европолис». Анонимка была подписана Славой Марлоу — другом и саунд-продюсером рэпера Моргенштерна. С недавних пор Слава ведет и сольную деятельность, даже успел дать интервью Юрию Дудю.