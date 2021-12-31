FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -7
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихАдвент-календарь для занятыхЭто на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге от имени друга и продюсера Моргенштерна «заминировали» метро и торговые центры

3
Печать

Противники Нового года попытались подложить свинью петербуржцам в виде «заминированных» метро и торговых центров, но у них ничего не вышло.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне ранним утром в дежурную часть главка пришла информация от коллег из УФСБ о «заминировании» анонимами метрополитена и 22 ТРЦ, среди которых были такие крупные, как «Галерея» и «Европолис». Анонимка была подписана Славой Марлоу — другом и саунд-продюсером рэпера Моргенштерна. С недавних пор Слава ведет и сольную деятельность, даже успел дать интервью Юрию Дудю.

К сожалению хулиганов и к счастью петербуржцев, ни одной эвакуации не проводилось — работу метро решили не останавливать, а торговые центры и так были закрыты в столь ранние часы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Урус-Баши
В каком смысле "у них ничего не вышло"? Их обезвредили, поймав со взрывчаткой в руках? Я бы не спешил с заявлениями. На руках у населения огромное количество новогодней взрывчатки. Главное, не дать ее собрать в одном месте.
Свободу Лёхе!
Кто хочет поселить в наших глазах.. Страх?!)
ДуремарСПб.
ФСБ прямая явная угроза существования России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний