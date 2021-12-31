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В Петербурге пропавший школьник найден мёртвым

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Тело подростка нашла жительница дома 34/1 по проспекту Косыгина на 8-м этаже. Умершим оказался юноша, которого искали несколько дней.

Как стало известно «Фонтанке» 31 декабря, накануне в полицию поступило сообщение о мальчике, который лежит без сознания в подъезде дома на Косыгина. Приехавшие на вызов наряды ГИБДД, вневедомственной охраны и патрульных застали труп. Медики зафиксировали смерть. Погибшим оказался девятиклассник из Колпино, которого ищут с 27 декабря. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По данным «Фонтанки», школьник периодически сбегал из дома, состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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