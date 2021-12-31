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Новогоднюю погоду в Петербурге сделает «Себастиан»

В последний день старого года в Санкт-Петербурге обещают тепло, а к ночи похолодает и начнется гололедица.

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Об этом 31 декабря в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».

Погоду определит североатлантический циклон «Себастиан». Из-за него будет облачно, будет идти снег, местами переходящий в мокрый. Горожанам следует быть осторожными, возле уличных елок может быть скользко — поздним вечером начнет формироваться гололедица.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Температура воздуха днем будет колебаться от минус одного до плюс одного, в области будет холоднее — от минус четырех. Около полуночи температура упадет на пару градусов, а к утру 1 января подморозит до минус шести.

Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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