Новогоднюю погоду в Петербурге сделает «Себастиан»

Об этом 31 декабря в Facebook рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос».
Погоду определит североатлантический циклон «Себастиан». Из-за него будет облачно, будет идти снег, местами переходящий в мокрый. Горожанам следует быть осторожными, возле уличных елок может быть скользко — поздним вечером начнет формироваться гололедица.
Температура воздуха днем будет колебаться от минус одного до плюс одного, в области будет холоднее — от минус четырех. Около полуночи температура упадет на пару градусов, а к утру 1 января подморозит до минус шести.
Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 мм рт. ст., что ниже нормы.