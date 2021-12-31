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В США уволили более 200 морпехов за отказ от прививки

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206 военнослужащих уволили из морской пехоты США из-за отказа делать прививку. Об этом 30 декабря сообщает Politico.

Еще неделю назад уволенных по этой причине было 169. При этом журналисты отмечают, что согласно оборонному бюджету, подписанному Байденом, за отказ от вакцинации нельяз увольнять из армии с лишением прав и привилегий. Увольнять можно

В корпусе морской пехоты подчеркнули, что на данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили 95% военнослужащих. 3247 человек попросили освободить их от прививки «по религиозным соображениям», однако заявки 3115 человек уже отклонены.

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Комментарии (1)

hal9000
"Ваши души могут принадлежать Иисусу, но ваши задницы всегда будут принадлежать морской пехоте"...))
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