Новый год «на районе». Проголосуйте, где вам нравится больше

«Фонтанка» прокатилась по Петербургу и зафиксировала оформление главных управленческих центров 18 районов города. Кое-где «центром силы» является не площадь перед администрацией, расположение-то у всех разное, так что приходится искать более открытые места. Ниже — субъективная галерея, которая не отражает роскошь убранства каждого из районов целиком. Проголосуйте, если у вас есть фаворит.
Адмиралтейский район
Василеостровский район
Выборгский район
Калининский район
Кировский район
Колпинский район
Красногвардейский район
Красносельский район
Кронштадтский район
Курортный район
Московский район
Невский район
Петроградский район
Петродворцовый район
Приморский район
Пушкинский район
Фрунзенский район
Центральный район