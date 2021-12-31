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Новый год «на районе». Проголосуйте, где вам нравится больше

«Фонтанка» присмотрелась к тому, как украшены районные администрации в Петербурге перед Новым годом. Посмотрите и вы.

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Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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«Фонтанка» прокатилась по Петербургу и зафиксировала оформление главных управленческих центров 18 районов города. Кое-где «центром силы» является не площадь перед администрацией, расположение-то у всех разное, так что приходится искать более открытые места. Ниже — субъективная галерея, которая не отражает роскошь убранства каждого из районов целиком. Проголосуйте, если у вас есть фаворит.

Адмиралтейский район

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Василеостровский район

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Выборгский район

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Калининский район

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Кировский район

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Колпинский район

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Красногвардейский район

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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Красносельский район

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Кронштадтский район

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Курортный район

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Московский район

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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Невский район

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Петроградский район

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Петродворцовый район

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Приморский район

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Пушкинский район

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Фрунзенский район

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Центральный район

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Где вам больше всего нравится «административное» украшение?

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

VKuser17311101
и почти все фото только здания районных администраций
Кронштадт - улыбнуло, хотя бы честно :)

город катастрофически не украшен! живу на юге Адмиралтейского (район обводного, старо-петергофского, нарвского) - вообще нет никак уличных украшений (только магазины и окна квартир)
тов
Уж себя то администрации не обидят украшериями, елками и подарками.

Но в прошлый новый год были свидетелями как в центральном районе приглашения на детские елки куда то испарились за секунду до начала работы телефона по которому их должны были распределять. Сотни родителей спрашивали вконтакте и им никто не отвечал.

Будьте прокляты чинуши которые крадут все, до чего могут дотянуться.

Пусть новый год принесет вам заслуженные проверки и увольнения.
Poligraf
Пожалуйста, Фонтанка, вы же Питерская газета, берите в редакторы петербуржцев. На районе-это жестоко.
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