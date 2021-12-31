С одной стороны, нет ничего проще, чем угадать новогодний фильм по стоп-кадру. Ведь мы каждый год, каждые новогодние каникулы нет-нет да и натыкаемся на них на экранах телевизоров. Некоторые цитаты и песни помним наизусть, а появления давно и хорошо знакомых актеров ждем не меньше, чем гостей. Поэтому мы решили немного повысить уровень сложности и добавили сюда фильмы, которые не так часто мелькают на экранах. Что ж. Это лишний повод их посмотреть.
Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест
Скорее всего, из новогодних фильмов вы чаще всего смотрите советскую классику
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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест
Вы смотрите новогодние фильмы не целенаправленно. Просто у вас память хорошая
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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест
На каникулы у вас есть четкий план: посмотреть любимые новогодние фильмы и что-нибудь еще
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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест
Подозреваем, что в новогодние каникулы вас не оторвать от экрана. Сходите хоть на прогулку!