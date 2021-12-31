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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест

Практически всё это крутят по телевизору с 31 декабря до конца каникул.

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Если кто-то вам скажет, что у фотографии не бывает звука — покажите ему этот коллаж с главными героями новогодних фильмов
Если кто-то вам скажет, что у фотографии не бывает звука — покажите ему этот коллаж с главными героями новогодних фильмовКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
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С одной стороны, нет ничего проще, чем угадать новогодний фильм по стоп-кадру. Ведь мы каждый год, каждые новогодние каникулы нет-нет да и натыкаемся на них на экранах телевизоров. Некоторые цитаты и песни помним наизусть, а появления давно и хорошо знакомых актеров ждем не меньше, чем гостей. Поэтому мы решили немного повысить уровень сложности и добавили сюда фильмы, которые не так часто мелькают на экранах. Что ж. Это лишний повод их посмотреть.

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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест

Скорее всего, из новогодних фильмов вы чаще всего смотрите советскую классику

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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест

Вы смотрите новогодние фильмы не целенаправленно. Просто у вас память хорошая

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Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест

На каникулы у вас есть четкий план: посмотреть любимые новогодние фильмы и что-нибудь еще

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест

Подозреваем, что в новогодние каникулы вас не оторвать от экрана. Сходите хоть на прогулку!

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Если кто-то вам скажет, что у фотографии не бывает звука — покажите ему этот коллаж с главными героями новогодних фильмов
Если кто-то вам скажет, что у фотографии не бывает звука — покажите ему этот коллаж с главными героями новогодних фильмовКоллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов

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