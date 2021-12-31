Попробуйте угадать новогодний фильм по кадру. Тест

С одной стороны, нет ничего проще, чем угадать новогодний фильм по стоп-кадру. Ведь мы каждый год, каждые новогодние каникулы нет-нет да и натыкаемся на них на экранах телевизоров. Некоторые цитаты и песни помним наизусть, а появления давно и хорошо знакомых актеров ждем не меньше, чем гостей. Поэтому мы решили немного повысить уровень сложности и добавили сюда фильмы, которые не так часто мелькают на экранах. Что ж. Это лишний повод их посмотреть.

