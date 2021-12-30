«Хочется быть зрителем, а не губернатором». Беглов рассказал, что ходит в театр на комедии инкогнито

Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 декабря дал большое интервью телеканалу «Санкт-Петербург». В том числе он рассказал о том, как проводит свой досуг.



По вечерам он слушает музыку и читает стихи: «Люблю поэзию. Иногда включаю музыку: люблю классику и наши советские песни, они поднимают настроение». Также глава города рассказал, что иногда ходит в театр, но не афиширует своё присутствие, садясь на дальние ряды.

«Я люблю ходить в театр инкогнито. Получается, ты приходишь как зритель, а не как губернатор. Хочется быть простым зрителем, это самое большое, чего не хватает на сегодняшний день», — отметил он. По его словам, чаще всего, когда у него сложное настроение, он ходит на комедии.

