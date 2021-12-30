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«Хочется быть зрителем, а не губернатором». Беглов рассказал, что ходит в театр на комедии инкогнито

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Губернатор Петербурга Александр Беглов 30 декабря дал большое интервью телеканалу «Санкт-Петербург». В том числе он рассказал о том, как проводит свой досуг.

По вечерам он слушает музыку и читает стихи: «Люблю поэзию. Иногда включаю музыку: люблю классику и наши советские песни, они поднимают настроение». Также глава города рассказал, что иногда ходит в театр, но не афиширует своё присутствие, садясь на дальние ряды.

«Я люблю ходить в театр инкогнито. Получается, ты приходишь как зритель, а не как губернатор. Хочется быть простым зрителем, это самое большое, чего не хватает на сегодняшний день», — отметил он. По его словам, чаще всего, когда у него сложное настроение, он ходит на комедии.

Также глава города рассказал, что, если бы встретился с основателем Петербурга Петром Первым, то попросил бы у него «длинной воли». «Он был марафонцем, а не спринтером», — пояснил глава города.

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Комментарии (7)

ost-21
Я думаю настоящий губернатор никогда бы не стремался своего народа, настоящего губернатора народ поддерживает и признает, а здесь ингогнито.
муматор
а это все жители города и наблюдают ежедневно.
Nerevar
Ему не губернатором надо быть, а на эстраду идти или в продюссеры.
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