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Путин отменил обязательный техосмотр в России

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Закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов подписал Владимир Путин. Информация об этом 30 декабря опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Техосмотр остается обязательным для коммерческого транспорта, в том числе такси, а также для личных автомобилей, которые используются в служебных целях. Также процедуру придется проходить при изменении конструкции машины, при продаже и постановке на учет транспорта старше 4 лет.

Как подсчитывали эксперты ранее, техосмотр перестает быть обязательным примерно для 50 млн автомобилей и мотоциклов в России.

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Комментарии (12)

260650801
Ждем новых военов аллаха на шайтан-арбах тридцатилетней давности...
266182335
Слава президенту.
Денеб
Ну да.... Не надо техосмотра.....И выхлопы контролировать не надо.....Задохнёмся вместе!
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