Путин отменил обязательный техосмотр в России

Закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов подписал Владимир Путин. Информация об этом 30 декабря опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.



Техосмотр остается обязательным для коммерческого транспорта, в том числе такси, а также для личных автомобилей, которые используются в служебных целях. Также процедуру придется проходить при изменении конструкции машины, при продаже и постановке на учет транспорта старше 4 лет.



Как подсчитывали эксперты ранее, техосмотр перестает быть обязательным примерно для 50 млн автомобилей и мотоциклов в России.

