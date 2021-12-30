Gallina Blanka покидает Россию. Компания достанется единственному миллиардеру Непала

«Юроп Фудс ГБ», российский производитель продуктов под брендом Galina Blanka, перейдет к непальской компании CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai. Об этом 30 декабря сообщила Федеральная антимонопольная служба.



По словам источника «Коммерсанта», размер сделки мог составить 1 — 1,5 миллиарда рублей. «Юроп Фудс ГБ» с 1998 года управляет фабрикой в Нижегородской области, примерно 70% продукции реализуется в России, остальное экспортируется в страны СНГ.



Как указывает «Ъ», за прошлый год выручка предприятия сократилась на 6% — до 1,52 миллиарда рублей. Чистая прибыль же выросла на 33%, до 133 миллионов рублей. Из прошлогодней отчетности следует, что «бизнес компании находился под давлением из-за нестабильной экономической ситуации, а удорожание импортных поставок из-за колебаний курсов валют могло привести к снижению доходности».

