На Стачек с ковром ловили мужчину, спасавшегося от огня

На проспекте Стачек ловили с помощью ковра мужчину, которому пришлось уходить от пожара через балкон третьего этажа. О спасательной операции 30 декабря рассказал в соцсетях ее участник.



«Проспект Стачек, дом 46 над «Токио Сити». Горит квартира на 3 этаже. Спасали мужика, который отрезан был огнём на балконе. Чуть слез по трубе, потом прыгал на ковёр с ресторана. «Токио», спасибо за ковёр. Спасибо всем мужикам, кто помог поймать», — поделился подписчик группы «ДТП и ЧП».