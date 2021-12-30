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На Стачек с ковром ловили мужчину, спасавшегося от огня

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На проспекте Стачек ловили с помощью ковра мужчину, которому пришлось уходить от пожара через балкон третьего этажа. О спасательной операции 30 декабря рассказал в соцсетях ее участник.

«Проспект Стачек, дом 46 над «Токио Сити». Горит квартира на 3 этаже. Спасали мужика, который отрезан был огнём на балконе. Чуть слез по трубе, потом прыгал на ковёр с ресторана. «Токио», спасибо за ковёр. Спасибо всем мужикам, кто помог поймать», — поделился подписчик группы «ДТП и ЧП».

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В пресс-службе МЧС по Петербургу рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 19:55. Горела обстановка на площади 25 квадратных метров в трехкомнатной коммунальной квартире. Силами 17 спасателей и 4 единиц техники к 20:09 открытое горение ликвидировали, сообщения о пострадавших не поступали.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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