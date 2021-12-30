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Российским пожарным могут выдать оружие

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МЧС России подготовило проект постановления правительства, который предлагает разрешить выдачу оружия сотрудникам ведомства в случае угрозы их жизни. Документ опубликован 30 декабря на сайте regulation.gov.ru.

Проект вносит изменения в постановление правительства от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». Предполагается, что выдавать оружие смогут начальники территориальных органов и спасательных воинских формирований МЧС.

Речь идет о пожарных, военнослужащих и гражданских служащих МЧС. Летом сотрудники ведомства вошли в перечень лиц, находящихся под госзащитой, наряду со служащими МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.

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Комментарии (24)

Alkaline
Особенно огненно, если боеприпасы будут во время тушения детонировать от температуры...
Денеб
Почтальонам бы оружие не помешало... особливо тем, кто пенсии по домам разносят.....
Врачам скорой...... на которых спасённые неадекваты накидываются с кулаками.....
Учителям.... ибо с нынешними детками глубинных инасе нельзя.....
Чёрт Опасный
А боеприпасы?)
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