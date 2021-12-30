Российским пожарным могут выдать оружие

МЧС России подготовило проект постановления правительства, который предлагает разрешить выдачу оружия сотрудникам ведомства в случае угрозы их жизни. Документ опубликован 30 декабря на сайте regulation.gov.ru.
Проект вносит изменения в постановление правительства от 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите». Предполагается, что выдавать оружие смогут начальники территориальных органов и спасательных воинских формирований МЧС.
Речь идет о пожарных, военнослужащих и гражданских служащих МЧС. Летом сотрудники ведомства вошли в перечень лиц, находящихся под госзащитой, наряду со служащими МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки.