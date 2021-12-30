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Лапша вместо бульонных кубиков. Galina Blanca уходит с российского рынка

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Фабрика по производству бульонных кубиков Galina Blanca под Нижним Новгородом будет переделана под производство непальской лапши. ФАС одобрил сделку.

О том, что легендарные кубики с изображением белой курицы больше не будут производиться в России, 30 декабря пишет «Коммерсантъ». Сделка оценивается в пределах 1,5 млрд рублей. Предприятие в Нижегородской области покупает непальская CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai.

По данным издания, решение о продаже связано с падением выручки компании. Уточняется, что в сделку сам бренд Galina Blanca не входит.

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Комментарии (48)

Pilat
Ни разу не употреблял.
Sadava
Оба на! Интересно, какая из 3х? дочек отжала производство. Наверное, Катя, самая бойкая, любимая и кошелек.
Sonata
Эти кубики для местного потребителя - не пищевой продукт. Солить еду ими можно, кушать - нет. Имел опыт сравнить произведённые "там" и "здесь". Определённая схожесть только в упаковке.
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