Лапша вместо бульонных кубиков. Galina Blanca уходит с российского рынка

Фабрика по производству бульонных кубиков Galina Blanca под Нижним Новгородом будет переделана под производство непальской лапши. ФАС одобрил сделку.

О том, что легендарные кубики с изображением белой курицы больше не будут производиться в России, 30 декабря пишет «Коммерсантъ». Сделка оценивается в пределах 1,5 млрд рублей. Предприятие в Нижегородской области покупает непальская CG Foods, которая выпускает лапшу Wai Wai.

По данным издания, решение о продаже связано с падением выручки компании. Уточняется, что в сделку сам бренд Galina Blanca не входит.