Смертность в России от коронавируса в ноябре побила рекорд, на его счету 34% от всех умерших

За 11 месяцев 2021 года смертность в России выросла на 18,5%. Ноябрь поставил новый коронавирусный рекорд.

Цифры 30 декабря привела зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, от общего прироста почти за год на коронавирус приходится больше ста процентов, а смертность от других болезней снизилась на 9%.

В ноябре, по данным Росстата, умерли от коронавируса 87 тысяч человек, это 34% от всей месячной смертности. Это рекордный показатель за время пандемии, он превысил предыдущий пороговый показатель сразу на 15%.