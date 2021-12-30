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Смертность в России от коронавируса в ноябре побила рекорд, на его счету 34% от всех умерших

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За 11 месяцев 2021 года смертность в России выросла на 18,5%. Ноябрь поставил новый коронавирусный рекорд.

Цифры 30 декабря привела зампредседателя российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, от общего прироста почти за год на коронавирус приходится больше ста процентов, а смертность от других болезней снизилась на 9%.

В ноябре, по данным Росстата, умерли от коронавируса 87 тысяч человек, это 34% от всей месячной смертности. Это рекордный показатель за время пандемии, он превысил предыдущий пороговый показатель сразу на 15%.

С начала года смертность в России почти достигла 950 тысяч человек. Если вместе с декабрем дойдет до миллиона человек естественной убыли населения, это станет рекордом за историю современной России.

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Комментарии (6)

f0ntan
Наверное, смертность составила 34% от всех заболевших, а не 34% от всех умерших
ahma
а смертность от других болезней снизилась на 9%. (c) Т.е. внезапно забоpoли онкологию, сердечно - сосудистые и т.п ? или же просто если в комплекте с базовым заболеванием обнаруживают корону, то в отчетности человек умирает ни разу не от инфаркта, к примеру, a непременно от ковида.
LiChaBaTa
Голиковой давно веры нет. Кто не знает про ее связь с Христенко и Харитониным (Производители препарата Спутник 5).
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