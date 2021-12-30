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Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихих водителей

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание для водителей, ранее неоднократно нарушавших ПДД. Соответствующий документ был опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственность будет предусмотрена для тех, кто превысил установленную скорость движения более чем на 60, но менее чем на 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч. В группу риска входят и лица, выехавшие на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, когда необходимо было объехать препятствия. Обязательное условие заключается в том, что находившийся за рулем ранее был подвергнут административному наказанию и лишен права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений.

Санкция, в зависимости от тяжести преступления, предполагает штрафы в размере от 200 до 300 или от 300 до 500 тысяч рублей. В качестве максимального наказания установлено лишение свободы на срок до трех лет с лишением права в течение шести лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Комментарии (16)

мурзилка35
Истеричкам перечитать ещё раз внимательно!!!
AlBerkut
Так, в К+ пока не смотрел, НО:
1. А когда последний раз видели гайцов с фенами (радарами)?
2. См. п. 1., уголовной ответственности подлежат исключительно подвергнутые ранее наказанию в виде ЛПУ (лишение), которое по автоматической фиксации неприменимо. То есть по факту норма, во всяком случае в таком виде и сейчас, мёртвая...
kagemusha
Не понятна роль камер в этом вопросе. Т.е. тебе сообщат что камеры зафиксировали превышение, и ты можешь смело собирать манатки в ГУЛАГ????
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