Путин подписал закон об уголовной ответственности для лихих водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание для водителей, ранее неоднократно нарушавших ПДД. Соответствующий документ был опубликован 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Ответственность будет предусмотрена для тех, кто превысил установленную скорость движения более чем на 60, но менее чем на 80 км/ч либо на величину более 80 км/ч. В группу риска входят и лица, выехавшие на полосу встречного движения или трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, когда необходимо было объехать препятствия. Обязательное условие заключается в том, что находившийся за рулем ранее был подвергнут административному наказанию и лишен права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений.
Санкция, в зависимости от тяжести преступления, предполагает штрафы в размере от 200 до 300 или от 300 до 500 тысяч рублей. В качестве максимального наказания установлено лишение свободы на срок до трех лет с лишением права в течение шести лет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.