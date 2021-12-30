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В петербургских электричках могут появиться места для велосипедов

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В петербургских пригородных электричках в наступающем году могут появиться крепления для велосипедов. Об этом 30 декабря сообщает «Петербургское велообщество» в группе во «ВКонтакте».

В посте говорится, что общество уже больше года ведет переговоры на эту тему с «дочкой» РЖД, Северо-Западной пассажирской компанией. Перед новогодними праздниками оно получило обнадеживающий ответ.

«В первом квартале 2022 года планируется работа по размещению процедуры закупки на изготовление и монтаж устройств крепления для перевозки велосипедов. После заключения договора и получения финансирования будет начата работа по обустройству электропоездов креплениями для фиксации велосипедов», — сообщила СЗППК.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Sonata
А за велосипед сейчас полагается отдельная оплата как за багаж? Уж очень они габаритны - 2 места сразу занимают.
Павелко Алексей
А почему собственно внутри вагона, можно и снаружи придумать крепления
Abu-Denis
И влупить такой ценник, что дешевле доехать вместе с велосипедом на грузопассажирском такси.
Сейчас маршрутка во многих случаях обходится выгоднее пригородного поезда, причем водитель коммерческого автобуса в часы малой загрузки не возражает против велосипеда на задней площадке (и не дерет за это багажной платы). Расписание пригородных поездов все реже, простой пригородный билет годится не на всякий поезд (не садись с ним на "Ласточку") и прочие перемены ведут к полному изничтожению электричек. Тут не до жиру, не до велосипедов. Если бы я регулярно мотался из пригорода в СПб, предпочел бы возить складной электосамокат безо всяких спецкреплений и особых мест в вагоне.
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