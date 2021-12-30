В петербургских электричках могут появиться места для велосипедов

В петербургских пригородных электричках в наступающем году могут появиться крепления для велосипедов. Об этом 30 декабря сообщает «Петербургское велообщество» в группе во «ВКонтакте».

В посте говорится, что общество уже больше года ведет переговоры на эту тему с «дочкой» РЖД, Северо-Западной пассажирской компанией. Перед новогодними праздниками оно получило обнадеживающий ответ.

«В первом квартале 2022 года планируется работа по размещению процедуры закупки на изготовление и монтаж устройств крепления для перевозки велосипедов. После заключения договора и получения финансирования будет начата работа по обустройству электропоездов креплениями для фиксации велосипедов», — сообщила СЗППК.